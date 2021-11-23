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مدمرة صاروخية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان

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مدمرة صاروخية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان
Sputnik
صورة أرشيفية
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 قال المكتب الصحفي للأسطول السابع الأمريكي، إن المدمرة الأمريكية USS Milius مرت اليوم الثلاثاء عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان.

 وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "نفذت المدمرة الصاروخية USS Milius من فئة أرلي بيرك- مدمرات صواريخ موجهة، مرور عبور روتيني عبر مضيق تايوان في 23 نوفمبر (بالتوقيت المحلي)، وتم ذلك في المياه الدولية ووفقا لمعايير القانون الدولي. ويؤكد هذا العبور، التزام الولايات المتحدة بحرية ببقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

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وأكد الأسطول السابع أن "الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

ووفقا للمراقبين، ازدادت في الأشهر الأخيرة، وتيرة ظهور السفن الأمريكية في المضيق المذكور. وشددوا على أن هذه التصرفات تنطوي على خطر إثارة التوتر بين واشنطن وبكين.

وتعتبر الأخيرة، تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتبدي القلق من أي وجود عسكري أمريكي في المنطقة.

المصدر: تاس

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