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بايدن يضع الصحفيين في مأزق في إجابته على أحد الأسئلة

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بايدن يضع الصحفيين في مأزق في إجابته على أحد الأسئلة
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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وضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض في مأزق في رده على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي إرسال وفد إلى الأولمبياد في بكين.

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وقال بايدن، خلال زيارة إلى ولاية نيوهامبشر، مساء الثلاثاء، في تصريح صحفي عقب اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في إجابة على سؤال بشأن الألعاب الأولمبية في بكين: "أنا الوفد".

وأشارت مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض إلى أنه لم يكون واضحا ماذا قصد بايدن وما إذا فهم أصلا السؤال الموجه إليه.

وفي وقت سابق من الثلاثاء نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي تنوي الإعلان عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

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