بايدن: أجريت لقاء جيدا مع شي جين بينغ أكدت خلاله دعمنا لقانون العلاقات مع تايوان

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه عقد "اجتماعا جيدا" مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وذكر أن الطرفين اتفقا على إطلاق عمل مشترك في إطار عدد كبير من القضايا.

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وقال بايدن، في تصريح صحفي في ولاية نيوهامبشير، مساء الثلاثاء: "هذا كان لقاء جيدا، وعلينا القيام بعمل كبير. لقد شكلنا 4 فرق، سنجمع أشخاصا للعمل المشترك حول عدد من القضايا. سيكون بإمكاني الكشف عن المزيد خلال الأسبوعين المقبلين".

وردا على سؤال عما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان خلال اجتماعهما الافتراضي، قال بايدن: "أكدت بوضوح أننا (الطرف الأمريكي) نؤيد قانون العلاقات مع تايوان، انتهى الموضوع. إنها مستقلة وتتخذ قرارات خاصة بها".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

المصدر: وكالات