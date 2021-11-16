بعد قمة رئاسية.. واشنطن تعلن تكثيف التواصل مع بكين لتجنب الصراع

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده ستكثف تواصلها مع الصين على مستويات متعددة بهدف ضمان عدم تحول المنافسة بين القوتين إلى صراع.

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وفي ندوة عبر الإنترنت قال سوليفان: "سترون تكثيفا للتواصل على مستويات متعددة لضمان وجود حواجز حماية حول هذه المنافسة حتى لا تنحرف وتتحول إلى صراع".

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد ساعات من القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

المصدر: "رويترز"