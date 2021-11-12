بكين: الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن اجتماع رئيسي البلدين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة باجتماع رئيسي البلدين.

وفي إحاطة إعلامية يومية، قال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه "في هذا العام أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بناء على طلب الأخير. كما اتفق رئيسا الدولتين على الحفاظ على اتصال دوري بمختلف الطرق".

وأضاف: "نأمل من الجانب الأمريكي العمل مع الصين لإنجاح الاجتماع، وإعادة العلاقات الصينية-الأمريكية إلى المسار الصحيح المتسم بالتنمية السليمة والمستقرة".

المصدر: "شينخوا"