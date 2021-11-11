"رويترز": قمة افتراضية مرتقبة بين بايدن وشي يوم الاثنين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ سيعقدان قمة افتراضية يوم الاثنين، وسط توترات بشأن التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.

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ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن التواصل المباشر مع شي هو أفضل طريقة لمنع العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم من الانزلاق نحو الصراع.

وكان مسؤول أمريكي قال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إنه من المقرر عقد قمة افتراضية طال انتظارها بين الرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ مساء 15 نوفمبر.

المصدر: "رويترز"