تركيا.. اعتقال 17 شخصا بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول

أكد مكتب حاكم إسطنبول، أن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصا لوضعهم غطاء على رأس موظف مدني زائر من البحرية الأمريكية احتجاجا على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال المكتب في بيان، إن "المعتقلين وعددهم 17 استهدفوا موظفا مدنيا بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية جاء إلى مدينتنا في إطار زيارة للميناء".

ولم يوضح البيان أي شيء عن اتهامات محتملة قد توجه للمجموعة.

ونشرت المجموعة التي قامت بالفعل، وهي "اتحاد الشباب التركي" صورا على "تويتر" للواقعة التي رددت خلالها هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

WE PUT A #SACK on the head of an AMERICAN SOLDIER in Istanbul. Once again!

The USA is the murderer of millions and the greatest threat to the oppressed nations.

They cannot freely walk in our lands.

This sack is a response of all the resisting nations!

YANKEE GO HOME!#Çuvalpic.twitter.com/8tWGPz9HhJ — TGB International (@YouthUnionTR) November 2, 2021



وقال الاتحاد: "أنت عدونا وغير مرغوب في وجودك هنا. لن نسمح لجنود أمريكيين أن يتجولوا بحرية داخل أراضينا".

وانتقد الاتحاد دعم الولايات المتحدة لمقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".

المصدر: "رويترز"