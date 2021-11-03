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تركيا.. اعتقال 17 شخصا بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول

أخبار العالم

تركيا.. اعتقال 17 شخصا بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول
AFP Adem ALTAN
اعتقالات في تركيا - أرشيف
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أكد مكتب حاكم إسطنبول، أن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصا لوضعهم غطاء على رأس موظف مدني زائر من البحرية الأمريكية احتجاجا على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال المكتب في بيان، إن "المعتقلين وعددهم 17 استهدفوا موظفا مدنيا بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية جاء إلى مدينتنا في إطار زيارة للميناء".

ولم يوضح البيان أي شيء عن اتهامات محتملة قد توجه للمجموعة.

ونشرت المجموعة التي قامت بالفعل، وهي "اتحاد الشباب التركي" صورا على "تويتر" للواقعة التي رددت خلالها هتافات مناهضة للولايات المتحدة.


وقال الاتحاد: "أنت عدونا وغير مرغوب في وجودك هنا. لن نسمح لجنود أمريكيين أن يتجولوا بحرية داخل أراضينا".

وانتقد الاتحاد دعم الولايات المتحدة لمقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".

المصدر: "رويترز"

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