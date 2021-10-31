أردوغان يعلن بعد لقاء بايدن أن عملية الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا لن تستمر بنحوها الحالي
Reuters KEVIN LAMARQUE
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب اللقاء مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، أن عملية دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا لن تستمر على النحو الذي جرت به حتى الآن.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده في روما مساء الأحد: "الإرهابيون في سوريا لا يزالون يحصلون على السلاح من الولايات المتحدة ونحن نأسف لذلك".
وتابع متحدثا عن اللقاء مع بايدن: "أبلغته أسفنا حيال الدعم الذي يتلقاه تنظيم حزب العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب في سوريا من الولايات المتحدة".
وأعلن الرئيس التركي في هذا السياق: "أعتقد أن هذه العملية التي استمرت حتى الآن لن تتواصل على هذا النحو لاحقا".
المصدر: وكالات
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