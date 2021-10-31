أردوغان وبايدن يتفقان على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن أردوغان وبايدن "اتفقا على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وبحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

كما أكد الرئيسان، التركي والأمريكي، "أهمية علاقة التحالف في إطار الناتو وأرضية الشراكة الاستراتيجية"، معربين عن ترحيبهما بالخطوات المتبادلة في ملف تغير المناخ.

ووقف بايدن وأردوغان أمام المصورين لالتقاط صور لهما قبل محادثاتهما اليوم، وعندما سئل بايدن عما إذا كان يعتزم بيع طائرات "إف-16" لتركيا، أجاب بأنه وأردوغان "يخططان لإجراء محادثات مجدية".

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"