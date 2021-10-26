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بالفيديو.. عملية أمنية بعد دخول مسلح إلى شركة الاتصالات الفرنسية

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بالفيديو.. عملية أمنية بعد دخول مسلح إلى شركة الاتصالات الفرنسية
الصورة من "تويتر"
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نفذت الشرطة الفرنسية عملية أمنية بعد أن اقتحم رجل يعتقد أنه مسلح مكتبا تابعا لشركة الاتصالات الفرنسية "أكسيون" في بلدية مالاكوف جنوب غرب باريس.

وتم استدعاء الشرطة الفرنسية، إثر حالة طوارئ في بوليفارد كاميلينات، في منطقة مالاكوف بجنوب باريس، وبحسب التقارير فإن مسلحا اقتحم مكتبا تابعا لشركة الاتصالات الفرنسية.

وتظهر اللقطات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجال شرطة مدججين بالسلاح يرتدون سترات واقية وينتشرون في الشوارع المحيطة بالمبنى. ويبدو أن الطريق مقفل ولا توجد حركة مرور عبره.

المصدر: RT

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