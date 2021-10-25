نائب مدير CIA الأسبق: مسؤول أمني سابق في الاستخبارات السعودية أنقذ أرواح الأمريكيين

قال النائب الأسبق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن المسؤول الأمني السابق سعد الجبري أنقذ أرواح الكثير من الأمريكيين خلال عمله مع الاستخبارات السعودية بمكافحة الإرهاب.

وقال مايكل موريل في جزء من مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأمريكية: "أنا معجب كبير به، لقد وجدت أن الدكتور سعد لامع للغاية، لقد وجدته مخلصًا بشكل لا يصدق لبلده".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مدينة للجبري، قال موريل إن "الدكتور سعد أنقذ بالتأكيد أرواح الأمريكيين، لقد أنقذ أرواح العديد من السعوديين وأنقذ حياة الأمريكيين"، مضيفا: "هل أشعر ببعض الالتزام تجاه الدكتور سعد؟ نعم فعلا. هل الولايات المتحدة الأمريكية كذلك؟ الناس في وكالة الاستخبارية المركزية نعم. ولكن سواء كانت الدولة نعم أم لا، لا أعرف. إنه سؤال صعب إلى حد ما".

وعن شعبية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال موريل إن "هناك مجموعتين من الناس في المملكة العربية السعودية. هناك من هم سعداء جدا بمحمد بن سلمان، إن 70٪ من السكان تحت سن الثلاثين. لكنه لا يحظى بشعبية لدى الحرس القديم، مع العائلة الملكية، لأنه غير النظام".

المصدر: CNN