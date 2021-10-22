السعودية تصف المسؤول الأمني السابق سعد الجبري بأنه "فاقد للمصداقية"

وصفت السعودية المسؤول الأمني السابق سعد الجبري بأنه "فاقد للمصداقية"، وذلك في بيان لبرنامج "60 دقيقة" الذي سيبث الأحد المقبل عبر شبكة CBS أول لقاء مع الجبري منذ فراره عام 2017.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة" إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مسرف لنفسه ولأسرته".

وأضاف البيان: "الجبري لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن".

وكان خالد، نجل سعد الجبري، قد كتب عبر حسابه على "تويتر"، أن والده قرر كسر صمته بعد فشل محاولاته على مدار 4 سنوات في إطلاق سراح طفليه عمر وسارة من المملكة العربية السعودية، إذ يتهم الجبري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باحتجاز عمر وسارة لابتزازه وإعادته للسعودية.

MBS took Sarah and Omar as hostages to blackmail my father on his 1st day as crown prince.



After 4 years of exhausting every avenue to secure their freedom, my dad breaks his silence this Sunday on @60minutes.



Help us @saveomarnsarah#SOSpic.twitter.com/410aPQW0iB — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) October 21, 2021

وفر الجبري من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا عام 2017، وكان الجبري يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وعزز الاثنان علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر، ويتهم بن سلمان بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا بعد أيام من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: CNN