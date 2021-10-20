وفد "طالبان" في اجتماع موسكو: تضرر استقرار أفغانستان لا ينفع أحدا وحكومتنا تمثل كل الأطياف

أعلن وفد حركة "طالبان" الذي شارك اليوم في المحادثات الدولية الخاصة بأفغانستان في موسكو أن تضرر الاستقرار في هذا البلد ليس في مصلحة أحد.

وشدد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان"، أمير خان متقي، أثناء مؤتمر صحفي عقده الوفد بعد انتهاء اجتماع "صيغة موسكو"، على أن الدول المشاركة في المحادثات أكدت وقوفها إلى جانب أفغانستان وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية إليها.

وطالب متقي الولايات المتحدة بإلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية، مشيرا إلى أن هذه الأموال تابعة للشعب الأفغاني وتحتاج إليها الحكومة الجديدة لدفع رواتب الموظفين، وليس من حق واشنطن تجميدها.

وأشار إلى أن كل المشاركين في اجتماع موسكو أعربوا عن قناعتهم بأن انعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان "لا يفيد الدول بل يضرها والضرر سيكون على الجميع".

وتابع أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التزامهم بحل كل الخلافات من خلال الحوار، لأن "التصادم والتحذيرات لا يحل المشاكل".

يتبع..