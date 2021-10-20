لافروف: لا بديل لتوازن القوى الحالي في أفغانستان للمستقبل المنظور لكن الوضع ليس مستقرا
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يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمة في مستهل الجولة الثالثة من محادثات "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان.
- لافروف: الآمال المرتبطة بالحكومة الأفغانية السابقة لم تتحقق ووصول "طالبان" للحكم أمر واقع
- لافروف: الأولوية تشكيل حكومة شاملة ستمثل كافة القوى العرقية والسياسية في أفغانستان
- لافروف: لا بديل لتوازن القوى الحالي في أفغانستان للمستقبل المنظور لكن الوضع ليس مستقرا
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