روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف بـ"طالبان" وأي دعم عسكري لها ليس للنقاش

أكدت روسيا أن أجندة المحادثات الدولية الخاصة بالوضع في أفغانستان التي تستضيفها موسكو، اليوم الأربعاء، لن تضم مسألة الاعتراف بحركة "طالبان" كسلطة شرعية في هذا البلد.

وقال سفير روسيا لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، للصحفيين، لدى وصوله إلى مقر انعقاد الجولة الثالثة من محادثات "صيغة موسكو" بشأ أفغانستان، ردا على سؤال عما إذا كانت مسألة الاعتراف بـ"طالبان" ستناقش خلال اجتماع اليوم، قال: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تعمل حاليا على تنظيم رحلة إجلاء جديدة من كابل وإيصال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، متعهدا بالإعلان رسميا عن ذلك عندما سيتم تحديد موعد.

وذكر جيرنوف أن "طالبان" المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا لم تطلب من موسكو أي دعم عسكري، مشددا على أن ذلك خارج نطاق النقاش إطلاقا.

ويشارك في اجتماع اليوم بموسكو "صيغة موسكو" ممثلون عن كل من روسيا وإيران وباكستان والصين والهند وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من "طالبان".

ومن المتوقع أن يتركز اجتماع اليوم على مناقشة أفق تطور الأوضاع العسكرية والسياسية في أفغانستان والمساعي الدولية الرامية إلى تفادي تجنيب هذا البلد أزمة إنسانية.

المصدر: RT