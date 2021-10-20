انطلاق محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان بمشاركة "طالبان"

تنطلق في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات الأفغانية في ما يعرف بـ"بصيغة موسكو"، والتي ستستمر 4 أيام.

ويعتبر هذا اللقاء الأول ضمن "صيغة موسكو" بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

ويضم الوفد الأفغاني، وزير الاقتصاد، قاري دين محمد حنيف، ووزير الإعلام، خير الله خيرخواه، ووزير الخارجية، السيد متقي، ووزير التجارة، السيد نور الدين، وعمدة كابل، السيد عبد الرشيد.

ووصل الوفد الممثل لحكومة "طالبان" اليوم الأربعاء إلى موسكو للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن يشارك فيها أيضا ممثلون عن روسيا وإيران وباكستان والصين والهند.

المصدر: RT + تاس