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إيران تكشف عن موقفها من إجراء الانتخابات العراقية

أخبار العالم

إيران تكشف عن موقفها من إجراء الانتخابات العراقية
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ترحب بإجراء الانتخابات في إطار العملية التطورية والمدنية في العراق.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "نرحب بإجراء الانتخابات في اطار العملية التطورية والمدنية في العراق".

وأضاف زادة: "إن ما يجري في هذا البلد شأن داخلي يرتبط بالشعب العراقي والأحزاب هناك، لكن المهم بالنسبة لإيران هو أن الانتخابات العراقية هي خطوة في تطوير العلاقات الدبلوماسية على الساحة الدولية".

المصدر: "إرنا"

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