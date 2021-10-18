إيران تكشف عن موقفها من إجراء الانتخابات العراقية
Reuters LISI NIESNER
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أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ترحب بإجراء الانتخابات في إطار العملية التطورية والمدنية في العراق.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "نرحب بإجراء الانتخابات في اطار العملية التطورية والمدنية في العراق".
وأضاف زادة: "إن ما يجري في هذا البلد شأن داخلي يرتبط بالشعب العراقي والأحزاب هناك، لكن المهم بالنسبة لإيران هو أن الانتخابات العراقية هي خطوة في تطوير العلاقات الدبلوماسية على الساحة الدولية".
المصدر: "إرنا"
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