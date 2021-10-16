مجلس الأمن الدولي يمدد عمل البعثة الأممية في هايتي

صوت مجلس الأمن الدولي لمصلحة تمديد التفويض لعمل بعثة الأمم المتحدة في هايتي لمدة 9 أشهر، حتى 15 يوليو عام 2022.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قراره بالإجماع، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بتقييم تفويض البعثة ودراسة إمكانية تعديله "نظرا للمشاكل التي تواجهها هايتي حاليا" وزيادة فاعلية جهودها.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا بهذا الصدد خلال 6 أشهر من تاريخ تبني القرار.

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وكان سريان تفويض البعثة الأممية في هايتي ينتهي يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن هايتي هي أفقر دولة في القارة الأمريكية، وكانت تواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية كثيرة في الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد تزايدا لعنف العصابات والانفلات الأمني، الذي تكلل باغتيال الرئيس جوفينيل مويز على يد جماعة مسلحة في يوليو الماضي، إضافة إلى زلزال مدمر أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص في أغسطس.

المصدر: "نوفوستي"