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الحرس الثوري الإيراني: لن نقبل بتواجد الإرهابيين قرب حدودنا وقواتنا على استعداد تام

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الحرس الثوري الإيراني: لن نقبل بتواجد الإرهابيين قرب حدودنا وقواتنا على استعداد تام
Reuters
الحرس الثوري الإيراني
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "لن يقبل بتواجد الإرهابيين بالقرب من حدود البلاد"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد حاليا".

وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، في تصريح لوكالة "تسنيم" إن "جاهزية القوات المسلحة حاليا جيدة جدا وهي على أتم الاستعداد".

وأضاف: "لن نقبل بتواجد الإرهابيين بالقرب من حدود إيران".

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وتابع: "لحسن الحظ، البلاد كلها، ولا سيما كردستان، في أمن كامل وليس لدينا أي مشاكل خاصة".

وأشار إلى أن "أمن حدود إيران والدول الصديقة والمجاورة هي قضية مترابطة وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لطهران".

وشدد على أن منع التغييرات في حدود الدول المجاورة بأنها استراتيجية جادة لإيران، وقال: "نعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة مخلا بالأمن الداخلي للبلاد وقد أعلنا دائما أنه خط أحمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وتابع أن إيران "تتوقع أن تكون المناطق الحدودية المجاورة والدول المجاورة بيئة آمنة ومصدرا لأمن الدول والمنطقة".

وأردف قوله: "ليس من المقبول أن تطلق بعض الدول تصريحات غير واقعية واستفزازية ومتأثرة بدول أخرى بشأن رفع جاهزية الوحدات القتالية للجمهورية الإسلامية".

المصدر: "تسنيم" 

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