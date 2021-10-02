أنباء عن إلقاء القبض على ملياردير يهودي صاحب سوق "تشيركيزوفسكي" سابقا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأن سلطات الجبل الأسود، ألقت القبض على المدير السابق لسوق "تشيركيزوفسكي"، تيلمان إسماعيلوف، والصادرة في حقه مذكرة توقيف من قبل سلطات روسيا.

ونقلت صحيفة "فيجيستي" عن مصادر لم تكشف هويتها، أن إسماعيلوف تم إلقاء القبض عليه في مدينة بودغوريشا بجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو).

وفي نفس السياق قالت وكالة "نوفوستي" إن السفارة الروسية في الجبل الأسود، لم تتلق أي معلومات رسمية حول الاعتقال حتى الآن.

كذلك صرحت محامية إسماعيلوف، مارينا روساكوفا، بأنها ليس لديها معلومات موثوقة حول هذا الموضوع.

ونقلت "نوفوستي" عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن هناك قضية جنائية ضد رجل الأعمال إسماعيلوف، وتنتظر لجنة التحقيق تأكيدا موثقا للمعلومات المتعلقة باعتقاله.

وقد أدرجت السلطات الروسية في وقت سابق، إسماعيلوف وشقيقه فاجيف، على قائمة المطلوبين الدوليين.

وتتهم السلطات الروسية رجل الأعمال بأنه مدبر جريمة قتل اثنين من رجال الأعمال، كما تم توجيه تهمة تجارة الأسلحة وتهريبها للشقيقين.

ولد إسماعيلوف عام 1956 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وهو من عائلة يهودية كانت تمارس التجارة.

وبدأ العمل في موسكو سنة 1987 حيث فتح أول مشروع تجاري له. وفي عام 1989 أنشأ إسماعيلوف أول شركة، والتي كانت تمتلك بالفعل سوق "تشيركيزوفسكي" في موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، امتلك إسماعيلوف فندق "Mardan Palace" من فئة الخمس نجوم في تركيا، وقد أنفق أكثر من مليار دولار على بنائه.

المصدر: نوفوستي