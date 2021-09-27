بعد رشق ماكرون بالبيض.. أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها زعماء العالم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج للمرة الثانية في بضعة أشهر، لكنه ليس الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات.

الحادث الذي تعرض له ماكرون اليوم لم يكن الأول من نوعه، ففي عام 2017 استهدف ماكرون ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.

كما أنه تلقى صفعة على وجهه في يونيو الماضي في مدينة لادروم الفرنسية.

أما الحادث الأشهر فكان ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في العراق عام 2008 خلال زيارته الأخيرة قبل انتهاء ولايته.

كما تعرض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني عام 2009 للضرب خلال مشاركته في تجمع لحزب "الحرية" في ساحة "الدومو" بمدينة ميلانو الايطالية.

وفي العام 2011، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد أن أمسك بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وكاد يطرحه أرضا بينما كان يصافح المواطنين في جنوب غرب فرنسا.

وفي عام 2012، اضطر ساركوزي للاختباء في أحد المقاهي حتى تأتي الشرطة لحمايته، بعد أن تعرض لهجوم بالبيض من قبل مئات المتظاهرين في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا.

وتعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون للضرب بالحذاء في 2014، أثناء مشاركتها بمؤتمر في مدينة "لاس فيغاس".

ولم يسلم رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي، حيث تلقى صفعة خلال فعالية انتخابية في مدينة بونتفيدرا شمال البلاد عام 2015.

وفي أوكرانيا، تعرض رئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك للضرب، أثناء إلقاء كلمته في البرلمان حول أداء حكومته عام 2015.

وعام 2019، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرمية بهاتف محمول بعدما صعد إلى المنصة لإلقاء كلمته في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

المصدر: RT