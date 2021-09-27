الكشف عن "العبارة" التي هتف بها شاب حينما رشق ماكرون بـ"البيض"
Reuters DENIS BALIBOUSE
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ذكرت تقارير إعلامية أن المحتج الذي رمى قطعة تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمعرض في ليون اليوم الاثنين، أطلق هتاف "عاشت الثورة".
وحسب موقع LyonMag، فإن "القطعة ارتدت من كتف الرئيس، وسرعان ما سيطرت أجهزة الأمن على الشاب الذي قام بلفتة احتجاجية وصرخ: "عاشت الثورة!".
وطلب ماكرون من فريقه عقد لقاء مع الشاب لمعرفة دوافع تصرفه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إيمانويل ماكرون هدفا لرمي البيض، ففي عام 2017، استهدف ماكرون بالفعل ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.
المصدر: LyonMag
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