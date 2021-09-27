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محتج يرشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض في ليون

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محتج يرشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض في ليون
Reuters DENIS BALIBOUSE
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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قبض الأمن الفرنسي على أحد الأشخاص بعد أن قام برمي قطعة تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمعرض في ليون.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إيمانويل ماكرون هدفا لرمي البيض، ففي عام 2017، استهدف ماكرون بالفعل ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.

المصدر: RT + "لو فيغارو"

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