أردان: قوى عالمية تدرس "خطة بديلة" لوقف البرنامج النووي الإيراني في حال فشل مفاوضات فيينا

كشف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن "الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تدرس بشكل متزايد "خطة بديلة" لوقف البرنامج النووي الإيراني في حال فشلت مفاوضات فيينا".

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وفي تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال جلعاد أردان: "في السابق كانت هناك فرصة بنسبة 80% لعودة إيران إلى الاتفاق النووي، وقد انخفض هذا الرقم اليوم إلى حوالي 30%"، مؤكدا أن "خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يثير الاهتمام دائما".

ولفت أردان إلى أن "القضية الإيرانية المطروحة على أجندة الإدارة الأمريكية والتصويت في الكونغرس على تمويل القبة الحديدية ستكون مرتبطة بشكل كامل هذه المرة بخطاب رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "النية ستكون تقديم مساهمة إسرائيل على الساحة الدولية، والتحيز الموجود ضدنا في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبالطبع الخطر الوجودي الإيراني المتزايد".

المصدر: "I24"