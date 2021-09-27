 
مباشر

بيسكوف: العمل جار في الكرملين للتحضير لزيارة أردوغان

أخبار العالم

بيسكوف: العمل جار في الكرملين للتحضير لزيارة أردوغان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdlw

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل جار في الكرملين للتحضير لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا.

وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بالرئيس التركي، نعم، نحن نستعد لهذه الزيارة، ونواصل الاستعداد والتحضير لها".

إقرأ المزيد
الكرملين: بوتين سيبحث مع أردوغان الوضع في إدلب
الكرملين: بوتين سيبحث مع أردوغان الوضع في إدلب

وأشار بيسكوف، إلى أن "الرئيسين الروسي والتركي سيناقشان العلاقات التجارية والاقتصادية، والمشاكل الإقليمية - سوريا وأفغانستان وليبيا وقضايا أخرى. دائما يوجد ما يمكن أن يناقشه الرئيسان.هناك بالفعل الكثير من الأمور المشتركة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية - العمل في مشاريع مشتركة في مجال الاقتصاد، والعلاقات التجارية والاقتصادية، وهناك العديد من الشركات من البلدين تعمل في هذه المشاريع، وهي مهتمة بالعلاقات، وهو ما يناقشه الرئيسان دائما".

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا