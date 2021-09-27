بيسكوف: العمل جار في الكرملين للتحضير لزيارة أردوغان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل جار في الكرملين للتحضير لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا.

وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بالرئيس التركي، نعم، نحن نستعد لهذه الزيارة، ونواصل الاستعداد والتحضير لها".

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وأشار بيسكوف، إلى أن "الرئيسين الروسي والتركي سيناقشان العلاقات التجارية والاقتصادية، والمشاكل الإقليمية - سوريا وأفغانستان وليبيا وقضايا أخرى. دائما يوجد ما يمكن أن يناقشه الرئيسان.هناك بالفعل الكثير من الأمور المشتركة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية - العمل في مشاريع مشتركة في مجال الاقتصاد، والعلاقات التجارية والاقتصادية، وهناك العديد من الشركات من البلدين تعمل في هذه المشاريع، وهي مهتمة بالعلاقات، وهو ما يناقشه الرئيسان دائما".

المصدر: نوفوستي