وزراء خارحية ودفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي يناقشون تطورات الوضع في أفغانستان
Sputnik
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اجتمع وزراء الخارجية والدفاع وأمناء الأمن لبلدان معاهدة الأمن الجماعي اليوم الأربعاء في دوشنبه لمناقشة مسائل الأمن الإقليمي.
وتمحور الاجتماع حول التطورات الأخيرة في أفغانستان.
ومن المتوقع أن يقدم الوزراء والأمناء بيانا مشتركا بعد انتهاء اللقاء.
وتشارك في الاجتماع وفود من روسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروس وأرمينيا.
وأفادت وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمتي منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، وسيشارك في جلسات القمتين عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
المصدر: سبوتنيك
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