مصر.. وزيرة الصحة تتسلم درع شكر كوريا

قالت سفارة كوريا الجنوبية لدى مصر، اليوم الاثنين، إن سفيرها هونغ جين ووك، سلم درع شكر لوزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، على دعمها للكوريين الجنوبيين بمصر للتطعيم ضد كورونا.

وقال السفير هونغ للوزيرة هالة إن الدعم المصري لتطعيم الكوريين الجنوبيين المقيمين في مصر سيبقى في الذاكرة كنموذج مثالي للتعاون في الرعاية الصحية بين البلدين، داعيا إلى التعاون في تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح.

من جانبها ذكرت الوزيرة هالة أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أهم الشركاء في التعاون الصحي، حيث ساعدت في استجابة مصر لفيروس كورونا من خلال توفير مجموعات التشخيص والمعدات الطبية خلال جائحة كورونا.

واتفق الجانبان على العمل على توسيع التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر في مجال الصحة والطب في المستقبل.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قدمت دعما خاصا للقاحات والعمال في المجال الطبي لحصول نحو 460 من الكوريين الجنوبيين المقيمين في مصر والمتعاونين المحليين معهم على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصدر: يونهاب