لحظة بلحظة.. اعتقال الأسيرين الفارين يعقوب قادري ومحمود عارضة في الناصرة

بعد 5 أيام من البحث والتفتيش والمداهمات ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، في مدينة الناصرة.

وفي التفاصيل، اعتقلت الشرطة الأسيرين بعد تلقيها بلاغا من قبل أحد المواطنين، في الوقت الذي لجأا فيه لطلب الطعام منه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب المعلومات فإن الأسيرين اللذين جرى القبض عليهما هما محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين وهو معتقل منذ العام 1996 ومحكوم مدى الحياة ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، وهو معتقل منذ العام 2003 ومحكوم مدى الحياة.وجاء في بيان للشرطة أنها اعتقلت اثنين من الأسرى الستة في منطقة جبل القفزة بالناصرة.

وفي ما يلي تفاصيل عملية اعتقال يعقوب قادري ومحمود عارضة في الناصرة:

- اعتقال اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع في الناصرة (صور + فيديو).

- فيديو لحظة اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع في الناصرة.

- الإعلام الإسرائيلي يكشف عن هوية الأسيرين الفلسطينيين اللذين اعتقلا بعد عملية هروب هزت إسرائيل.

- قناة 13 العبرية: اعتقال الأسيرين جاء كنتيجة لاتصال تلقيته الشرطة من عائلة عربية بمنطقة الناصرة بعد أن توجها للعائلة بطلب أكل.

- قناة 13 العبرية: مصدر كبير في الشاباك قال إن المعلومة الذهبية التي دلت عليهما كانت عندما اكتشفوا مكالمة بينهم وبين قيادي كبير في غزة.

- الأمن الإسرائيلي يكشف "المعلومة الذهبية" التي قادت إلى اعتقال الأسيرين الفلسطينيين.

- صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة.

- انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في محيط قرية المقيبلة في منطقة مرج ابن عامر.

- قوات كبيرة تقتحم منطقة مرج ابن عامر بحثا عن الأسرى الآخرين في مقيبلة.

- اندلاع مواجهات عند حاجز الجلمه شمال جنين.

- سماع إطلاق نار بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين.

- فلسطينيون يتجمهرون أمام منزل عائلة الأسير محمود العارضة في عرابة بجنين ويرددون هتافات تشيد ببطولته.

- خروج مسيرات شمال قطاع غزة تضامنا مع الأسرى المطاردين خاصة بعد اعتقال اثنين منهم.

يتبع..