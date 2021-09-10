انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في محيط قرية مقيبلة في مرج ابن عامر

أفادت مراسلة RT بتسجيل انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في محيط قرية مقيبلة بمنطقة مرج ابن عامر، ضمن عملية بحث عن الأسرى الفلسطينيين الأربعة الآخرين الذين ما زلوا طلقاء.

وأضافت مراسلتنا أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة مرج ابن عامر بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الآخرين في مقيبلة.

كما أشارت إلى أن مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمه شمال جنين، موضحة في السياق أن إطلاق نار سمع بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين.

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وفي وقت سابق اليوم، ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، في مدينة الناصرة.

وفي التفاصيل، اعتقلت الشرطة الأسيرين بعد تلقيها بلاغا من قبل أحد المواطنين، في الوقت الذي لجأ فيه الأسيران لطلب الطعام منه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب المعلومات فإن الأسيرين اللذين جرى القبض عليهما هما محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين وهو معتقل منذ العام 1996 ومحكوم مدى الحياة ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، وهو معتقل منذ العام 2003 ومحكوم مدى الحياة.وجاء في بيان للشرطة أنها اعتقلت اثنين من الأسرى الستة في منطقة جبل القفزة بالناصرة.

المصدر: RT + وكالات