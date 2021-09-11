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الطيران الإسرائيلي يغير على غزة ردا على إطلاق قذيفة

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الطيران الإسرائيلي يغير على غزة ردا على إطلاق قذيفة
Reuters
الطيران الإسرائيلي يغير على غزة ردا على إطلاق قذيفة (صورة أرشيفية)
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أغارت طائرات ومروحيات إسرائيلية الليلة الماضية على مواقع لحركة "حماس" ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من ​غزة​ نحو إسرائيل مساء الجمعة.

وفي تصريح عبر تويتر​، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنهم أغاروا على "نقطة تستخدم لاطلاق نيران رشاشات، منشاة تدريب، موقع لتخزين وسائل قتالية يقع بالقرب من مدرسة ومساجد، ومجمع عسكري يحوي على مصنع اسمنت لبناء أنفاق إرهابية".

وهدد أدرعي بأن "إسرائيل ستواصل الرد بقوة على المحاولات الإرهابية".

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وكانت قد سمعت صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة، مساء الجمعة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية في منطقة غلاف غزة.

وجاء ذلك على خلفية مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بسبب عملية البحث عن الأسرى الفارين وإعادة اعتقال عدد منهم.

المصدر: موقع متحدث الجيش الإسرائيلي+ وسائل إعلام

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