الإعلام الإسرائيلي يكشف عن هوية الأسيرين الفلسطينيين اللذين اعتقلا بعد عملية هروب هزت إسرائيل (صورة)

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء يوم الجمعة عن هوية الأسيرين الفلسطينيين اللذين اعتقلا بعد عملية هروب هزت إسرائيل.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن عملية اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة تمت بناء على إفادة من أحد الأشخاص في الناصرة الذي شاهدهما في سيارة.

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وأضافت أن الشرطة هرعت بسرعة كونها منتشرة في الشمال بشكل كبير واعتقلتهما.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه قد تم تحويلهما الى التحقيق لدى الشاباك.

وأفادت قناة 12 العبرية مساء الجمعة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع في محيط جبل القفزة في الناصرة.

وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة العربية في شمال إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية