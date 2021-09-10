صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
Reuters
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أفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة مساء يوم الجمعة.
وأضافت المراسلة أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الإقليمية أشكول.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت تحذيرا من صاروخ رصد قرب حدود إسرائيل وقطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد وقت قصير من اعتقال الشرطة اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن إسرائيلي شديد الحراسة في وقت سابق هذا الأسبوع.
المصدر: RT
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