البرلمان الأوروبي: دول الاتحاد لم تتحلّ بالشجاعة اللازمة لإيواء اللاجئين الأفغان

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمتع بالشجاعة الكافية لعرض استقبال اللاجئين من أفغانستان.

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وقال ساسولي: "شاهدنا دولا خارج الاتحاد الأوروبي ترحب بطالبي اللجوء الأفغان، لكن لن نر دولة واحدة من دول الاتحاد تفعل ذلك. الكل اهتموا فقط بهؤلاء الذين عملوا معنا وعن عائلاتهم، لكن لم يملك أحد الشجاعة الكافية كي يعرض اللجوء لأولئك الذين لا تزال حياتهم مهددة".

وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين كانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تجلي مواطنيها، وأعدادا من الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية من مطار كابل، وذلك بعد بسط حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي البلاد أواسط الشهر الماضي.

المصدر: "راديو سبوتنيك"