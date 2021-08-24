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"طالبان" تحظر نقل الدولار والتحف خارج أفغانستان

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Mike Collett-White
مقاتلو حركة طالبان الأفغانية
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أصدرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر نقل التحف والأموال بعملة الدولار الأمريكي إلى خارج البلاد.

وكتب المتحدث باسم "طالبان"، وردك الحنفي، على "تويتر" مساء الثلاثاء: "نبلغ المواطنين بأن أي حركة للدولارات والتحف من أفغانستان برا وجوا محظورة".

وأضاف: "يجب أن يدرك المواطنون أنه في حالة الاستيلاء على أي من هذه العناصر، ستتم محاسبة شركات النقل وفقا للقانون".

المصدر: "إنترفاكس"

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