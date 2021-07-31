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اليونان.. إخلاء عدد من القرى غربي البلاد مع احتدام حريق الغابات

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اليونان.. إخلاء عدد من القرى غربي البلاد مع احتدام حريق الغابات
Reuters COSTAS BALTAS
عمليات اطفاء حرائق الغابات في اليونان
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أعلنت السلطات اليونانية أن حريقا ضخما اندلع غربي البلاد ما اضطر هيئة الإطفاء وخفر السواحل لإخلاء 4 قرى وإجلاء متشمّسي الشواطئ المحاذية.

وقال وزير حماية المواطنين ميخاليس خريسوشويديس، إن "الحريق اندلع في غابة جبلية تبعد 30 كيلومترا شرقي باتراس، ثالث أكبر مدينة في اليونان"، مشيرا إلى أن "الرياح القوية أججت النيران على المنحدرات وهددت القرى الساحلية".

وأضاف: "290 من رجال الإطفاء شاركوا في إخماد الحرائق مدعومين بـ8 طائرات إطفاء و7 مروحيات وزوارق تابعة لقوات خدمة الإطفاء وساعدوا في إجلاء رواد الشاطئ وغيرهم ممن حوصروا بالنيران قرب البحر".

وأوضح رجال الإطفاء أن "الحريق كان ضخما، وامتد إلى جبهات متعددة على الرغم من تراجع قوة الرياح".

وأدى الحريق إلى إغلاق الطريق السريع بين أثينا وباتراس وجسر ريو أنتيريو البالغ طوله 2.9 كيلومتر غرب منطقة الحريق.

ومن المتوقع أن تصل موجة الحر إلى ذروتها في اليونان الاثنين المقبل، وأن تتراوح درجات الحرارة بين 42 و46 درجة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة ستظل عند 40 درجة مئوية أو أعلى في معظم أنحاء اليونان حتى يوم الجمعة على الأقل".

المصدر: "أ ب"

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