 
مباشر

وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم
Reuters
وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy0d

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.    

إقرأ المزيد
إثيوبيا تدعو الجزائر للعب دور بناء بتصحيح
إثيوبيا تدعو الجزائر للعب دور بناء بتصحيح "التصورات الخاطئة" بشأن سد النهضة

ولدى وصوله التقى العمامرة نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، وقال في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" إنه يتطلع إلى جلسة العمل معها وكذلك إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان.

ومن المقرر أن يلتقي العمامرة خلال زيارته بالبرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الجزائري وصل إلى السودان آتيا من إثيوبيا حيث أجرى محادثات مع مسؤولين إثيوبيين وطلب وزير الخارجية الإثيوبي من منه إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا وفق الآليات المشتركة القائمة والامتناع عن استخدام القوة لأنه لن يحل المسألة وديا.

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا