وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

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ولدى وصوله التقى العمامرة نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، وقال في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" إنه يتطلع إلى جلسة العمل معها وكذلك إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان.

وصلت صباح اليوم إلى الخرطوم في زيارة عمل تدوم يومين. أشكر زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي على كرم الاستقبال والضيافة وأتطلع إلى جلسة العمل التي ستجمعنا وكذا إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان الشقيقة. pic.twitter.com/OHq0AJN6Iy — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 30, 2021

ومن المقرر أن يلتقي العمامرة خلال زيارته بالبرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الجزائري وصل إلى السودان آتيا من إثيوبيا حيث أجرى محادثات مع مسؤولين إثيوبيين وطلب وزير الخارجية الإثيوبي من منه إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا وفق الآليات المشتركة القائمة والامتناع عن استخدام القوة لأنه لن يحل المسألة وديا.

المصدر: RT