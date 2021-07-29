إثيوبيا تدعو الجزائر للعب دور بناء بتصحيح "التصورات الخاطئة" بشأن سد النهضة

دعت إثيوبيا الجزائر، إلى لعب دور بناء في "تصحيح التصورات الخاطئة" لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة "نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف" لمياه النيل.

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وقال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الذي يزور إثيوبيا، إن إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية وفقا لإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015.

كما أعرب ميكونين عن التزام إثيوبيا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى، أعلن ميكونين استعداد إثيوبيا لاستضافة اللجنة الوزارية المشتركة الخامسة (JMC)، والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة COVID-19.

كما قدم إحاطة إعلامية عن التطورات الحالية في منطقة تيغراي وأكد التزام الحكومة الإثيوبية بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ووفق ما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر صفحتها على "فيسبوك" فقد أكدت المناقشات بين الجانبين على الحاجة إلى توسيع المشاركة في التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله في أن تبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات مباشرة من أديس أبابا إلى الجزائر العاصمة، وأشار إلى اهتمام إثيوبيا باستقبال المستثمرين من الجزائر.

على صعيد آخر، طلب وزير الخارجية الإثيوبي من العمامرة إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا وفق الآليات المشتركة القائمة والامتناع عن استخدام القوة لأنه لن يحل المسألة وديا.

المصدر: RT