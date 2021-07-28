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أبي أحمد يبحث تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع وزير الخارجية الجزائري

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أبي أحمد يبحث تعزيز
Reuters Mar
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، عن مخرجات اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة أديس أبابا.

وكتب لعمامرة في تغريدة: "اللقاء الأخوي الذي جمعني اليوم بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا، السيد أبي أحمد، شكل سانحة لتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون".

وأضاف: "لقد سجلنا بارتياح تطابق وجهات النظر حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإثيوبيا، وكذا بشأن قضايا دولية وإقليمية راهنة".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبلت رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي الوزير الجزائري الذي نقل إليها رسالة من تبون.

المصدر: RT

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