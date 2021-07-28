أبي أحمد يبحث تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع وزير الخارجية الجزائري

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، عن مخرجات اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة أديس أبابا.

وكتب لعمامرة في تغريدة: "اللقاء الأخوي الذي جمعني اليوم بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا، السيد أبي أحمد، شكل سانحة لتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون".

وأضاف: "لقد سجلنا بارتياح تطابق وجهات النظر حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإثيوبيا، وكذا بشأن قضايا دولية وإقليمية راهنة".

اللقاء الأخوي الذي جمعني اليوم بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا، السيد أبي أحمد، شكل سانحة لتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. سجلنا بارتياح تطابق وجهات النظر حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين 🇩🇿 و 🇪🇹 وكذا بشأن قضايا دولية وإقليمية راهنة. pic.twitter.com/fy3Vi7Nef4 — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 28, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، استقبلت رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي الوزير الجزائري الذي نقل إليها رسالة من تبون.

المصدر: RT