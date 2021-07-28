أفغانستان تدعو الصين للضغط على "طالبان"

دعت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، السلطات الصينية، التي وصل إليها وفد من حركة "طالبان"، للعب الدور اللازم في الضغط على الحركة لإنهاء العنف وضمان السلام.

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وأفادت الخارجية الأفغانية في بيان أن "أفغانستان تتوقع من الحكومة الصينية أن تلعب دورها القيم في تعزيز الإجماع الإقليمي والضغط الدولي على طالبان لإنهاء العنف وإقرار وقف لإطلاق النار وضمان السلام وإنهاء وجود الإرهابيين الأجانب في أفغانستان".

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، محمد نعيم، قال في وقت سابق من اليوم إن وفدا للحركة من تسعة أعضاء يقوم حاليا بزيارة تستغرق يومين للصين، حيث التقوا بوزير الخارجية وأجروا محادثات بشأن عملية السلام والقضايا الأمنية.

يذكر أن "طالبان" شنت موجة من الهجمات في أفغانستان، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية.

واستولت الحركة على مناطق ومعابر حدودية في جميع أنحاء البلاد، بينما لم تحرز محادثات السلام في العاصمة القطرية تقدما ملموسا بين الحركة والحكومة الأفغانية.

المصدر: وكالات