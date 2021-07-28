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الناطق باسم "طالبان": وفد من الحركة يزور الصين

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الناطق باسم
Reuters
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قال المتحدث باسم المكتب السياسي "طالبان" إن وفدا للحركة من تسعة أعضاء يقوم بزيارة تستغرق يومين للصين، حيث التقوا بوزير الخارجية وإجروا محادثات بشأن عملية السلام والقضايا الأمنية.

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وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" محمد نعيم على موقع "تويتر": إن "السياسة والاقتصاد والقضايا المتعلقة بأمن البلدين والوضع الحالي في أفغانستان وعملية السلام نوقشت في الاجتماعات".

وكانت "طالبان" شنت موجة من الهجمات في أفغانستان، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية. واستولت الحركة على مناطق ومعابر حدودية في جميع أنحاء البلاد، بينما لم تحرز محادثات السلام في العاصمة القطرية تقدما ملموسا بين الحركة والحكومة الأفغانية.

المصدر: رويترز

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