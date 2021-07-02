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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للقصف الذي استهدف "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحماس"

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للقصف الذي استهدف
Reuters
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو للغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس".

وقال أدرعي إن ""الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا: "نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من غزة".

وكان مراسلنا أفاد يوم أمس الخميس بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في وسط القطاع، وهدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

المصدر: RT

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