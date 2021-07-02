الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للقصف الذي استهدف "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحماس"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو للغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة "موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس".

#فيديو طائرات سلاح الجو تغير على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية

نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من #غزةpic.twitter.com/dEaGKG0veD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2021

وقال أدرعي إن ""الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا: "نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من غزة".

وكان مراسلنا أفاد يوم أمس الخميس بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في وسط القطاع، وهدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

المصدر: RT