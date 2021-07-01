أدرعي: طائراتنا الحربية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية لحماس

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقع لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس، حسب قوله.

وكتب على "تويتر": "استخدمت تلك العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة".

وأضاف: "الغارة جاءت ردا على اطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: "سيرد جيش الدفاع بقوة على المحاولات الإرهابية التي تنطلق من غزة".

#عاجل أغارت طائرات حربية على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية حيث استخدمت العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة.

جاءت الغارة ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

سيرد جيش الدفاع بقوة على محاولات إرهابية تنطلق من #غزةpic.twitter.com/9zMqajVTBl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 1, 2021

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة، في وقت سابق، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على القطاع في هذه الأثناء.

وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع، وأن الطائرات قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

المصدر: RT + وكالات