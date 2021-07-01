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أدرعي: طائراتنا الحربية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية لحماس

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أدرعي: طائراتنا الحربية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية لحماس
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
غارات إسرائيلية على قطاع غزة - أرشيف
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقع لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس، حسب قوله.

وكتب على "تويتر": "استخدمت تلك العوامل المستهدفة من قبل حماس لبحث وتطوير الأسلحة".

وأضاف: "الغارة جاءت ردا على اطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: "سيرد جيش الدفاع بقوة على المحاولات الإرهابية التي تنطلق من غزة".

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة، في وقت سابق، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على القطاع في هذه الأثناء.

وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع، وأن الطائرات قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

المصدر: RT + وكالات

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