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مراسلنا: الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة
Reuters MOHAMMED SALEM
غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة
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أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على القطاع في هذه الأثناء.

وأشار المراسل إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع.

وأضاف أن الطائرات قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب.

وفي 15 يونيو الماضي استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" في غزة بأن الطيران هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وفي 17 يونيو، استهدفت القوات الإسرائيلية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بغارة جوية.

 

المصدر: RT

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