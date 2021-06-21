الكرملين يرى "فوزا واثقا" لحزب باشينيان في الانتخابات الأرمنية

علق الكرملين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا والتي تشير إلى حصول حزب "العقد المدني" للقائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان على حوالي 54% من الأصوات.

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وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "نتابع عن كثب المعلومات الواردة من يريفان ونرحب بمعلومات لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا عن إجراء هذه الانتخابات. وبالطبع نرى أن حزب باشينيان حقق انتصارا واثقا. نهنئ الشعب الأرمني على الانتخابات. بالطبع نريد أن تساعد هذه الانتخابات للشعب الأرمني في التغلب على التحديات التي تواجه البلاد الآن وتقودها إلى مسار التنمية المستدامة، بما في ذلك عبر تحقيق الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها والتوقيع عليها بمشاركة مباشرة للرئيس الروسي".

وذكر بيسكوف أن أرمينيا تعد أقرب حليف لروسيا وشريكا لها.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للاقتراع في الانتخابات التشريعية الأرمنية، التي صوت 53,93% من الناخبين فيها لصالح حزب "العقد الاجتماعي"، مقابل 21,4% لكتلة "أرمينيا" التي يتزعمها الرئيس الأرمني الثاني روبرت كوتشاريان، و5,23% من الأصوات لدى لائحة كتلة "لدي شرف" بزعامة رئيس الدولة الثالث سيرج سركيسيان.

ومع أن اللائحة الأخيرة لم تجن الـ 7% المطلوبة لدخول البرلمان، إلا أنها ستحصل على حصتها من المقاعد النيابية، لأن دستور البلاد يقضي بضرورة تمثيل ثلاثة أحزاب سياسية على الأقل في البرلمان.

ويتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات في اليوم السابع بعد الاقتراع.

المصدر: "نوفوستي"