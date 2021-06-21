باشينيان يعلن فوز حزبه "العقد الاجتماعي" في الانتخابات البرلمانية المبكرة

حصل حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، "العقد الاجتماعي" على أكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد فرز 90% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب "العقد الاجتماعي" على 55.02%، علما أن الحصول على أكثر من 54% من الأصوات، يمنح الحق في تشكيل حكومة بشكل مستقل.

وحصلت كتلة الرئيس الأرمني الأسبق، روبرت كوتشاريان "أرمينيا" على 20.41% من الأصوات، تليها كتلة أرتور سركسيان، "لدي شرف" على 5.23%.

وأكد باشينيان بعد إعلانه فوز حزبه، عزمه على توسيع التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشكر الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي وإيران وجورجيا، ووعد ببدء المشاورات مع كل القوى السياسية في البلاد.

من جانبها وصفت كتلة كوتشاريان التي جاءت في المرتبة الثانية نتائج الانتخابات بأنها مثيرة للجدل، وقالت إنها لن تعترف بها.

المصدر: تاس + نوفوستي