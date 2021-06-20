أرمينيا.. كوتشاريان يشير إلى انتهاكات كبيرة تتخلل حملة الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد

أشار مكتب الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان إلى انتهاكات صارخة في حملة انتخابات الجمعية الوطنية الأرمنية المبكرة التي يخوضها كوتشاريان عن تياره السياسي.

وورد في بيان عن المكتب المذكور: "كانت هناك حالات انتهاك فظيعة للغاية، على سبيل المثال حالة اليوم، انتهك القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان القانون الأساسي ليوم الصمت وتحدث على الهواء مباشرة على قناته على فيسبوك، وقرر لسبب ما أن يقول إنه من الضروري الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكيف يجب أن يكون التصويت".

وأضاف البيان: "هذا انتهاك صارخ للتشريع الأرمني"، مشككا في أن تتخذ لجنة الانتخابات المركزية عقوبات ضد باشينيان بهذا الصدد.

وتابع: "مثال آخر عن الانتهاكات، الاعتقال غير القانوني لمدير المركز الطبي (إزميرليان) الدكتور أرمين شرشيان، وهو المرشح رقم عشرين على قائمتنا".

وشدد البيان على أن هناك محاولات مختلفة لتشويه سمعة كتلة "أرمينيا"، عن طريق اتهامها بتوزيع الأموال على الناخبين، الأمر الذي نفاه مدير الحملة، واصفا الانباء بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال: "مقر حملتنا تلقى معلومات عن الأضرار التي لحقت بأوراق الاقتراع في كتلة "أرمينيا"، وزعم أنه تم إحداث ثقوب في بعض صناديق الاقتراع لحشوها... نحن قلقون للغاية بشأن الإشارات المختلفة، وسوف نتابع العملية عن كثب".

ويشارك 21 حزبا وأربع كتل في الانتخابات المبكرة في أرمينيا المقرر في الـ20 من يونيو الجاري، حيث ترشح رئيس الوزراء بالإنابة باشينيان للانتخابات، فيما منافسه الرئيسي كوتشاريان.

المصدر: "نوفوستي"