أرمينيا: الاستعدادات للانتخابات تجري وفق الخطة

قال تيغران موشوكيان رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، إن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية تجري بشكل مستمر وبدون تعقيد، ويتم التقيد بجميع المواعيد المقررة.

وأضاف موشوكيان، في حديث للصحفيين اليوم السبت: "حتى الآن، تسير عملية التحضير للانتخابات بدقة ضمن الشروط المحددة. لا يوجد أي خلل وتم تنفيذ كل الأعمال التحضيرية التي كان علينا القيام بها، بشكل صحيح وكما يجب".

ووفقا له، تلقت لجنة الانتخابات المركزية حتى الآن حوالي 15 شكوى حول مسار الحملة الانتخابية، "وتم النظر فيها بشكل كامل وكما يجب".

وأضاف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات: "نبذل قصارى جهدنا لضمان الهدوء والنظام في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات".

وأضاف موشوكيان أنه لا يزال من الصعب حتى الآن، تحديد هل سيتطلب الأمر إجراء جولة ثانية.

المصدر: تاس