نشطاء: الحكم بالسجن 3 سنوات على بيلاروسي أحرق دمى مسؤولين كبار بينهم الرئيس لوكاشينكو
موقع محكمة مقاطعة موغيلوف
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قضت محكمة مختصة في بيلاروس بالسجن 3 سنوات لمواطن أحرق دمى من صنعه لمسؤولين كبار بينهم رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، وذلك حسب نشطاء محليين اليوم الاثنين.
وجاء في بيان عن مركز "فيسنا" "الربيع" غير المسجل في بيلاروس الناشط في مجال حماية حقوق الإنسان، أن دميتري لوكاشيفيتش (46 عاما) أدين بتهمتي "الشغب" و"إهانة الرئيس".
وأشار المركز إلى أن محكمة مقاطعة موغيلوف أدانت "المعتقل السياسي" لوكاشيفيتش، خلال جلسة مغلقة، بسبب قيامه بإحراق دمى مسؤولين كبار، بينهم الرئيس لوكاشينكو.
المصدر: "إنترفاكس"