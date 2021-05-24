داخلية بيلاروس: المدون البيلاروسي المعتقل من طائرة "ريان اير" محتجز في سجن

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن "المدون البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش، الذي تم اعتقاله عندما هبطت طائرة "ريان إير" في مينسك محتجز في السجن".

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "المدون لم يشتك من أي مشاكل في صحته".

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وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها تعتبر توقيف السلطات البيلاروسية لبروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة التي اضطرت للهبوط في مينسك، شأنا داخليا لبيلاروس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "اطلعنا على المعلومات حول توقيف الأجهزة البيلاروسية الخاصة لبروتاسيفيتش، أحد مؤسسي قناة NEXTA على تليغرام، الذي كان على متن الطائرة، ومدرج اسمه على قائمة المتورطين في نشاط متطرف".

المصدر: "رويترز" + RT