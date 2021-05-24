معلقا على حادثة طائرة مينسك.. لافروف يورد أمثلة لطائرات أجبرت على الهبوط في أوروبا وسط تجاهل الغرب

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، معلقا على حادثة طائرة "ريان إير" في مينسك أمس، إنه توجد الكثير من الأمثلة على إجبار طائرات الركاب، على الهبوط في دول أخرى.

وأضاف لافروف: "أشهر هذه الحوادث كان في عام 2013، عندما أجبرت النمسا، بإصرار من الولايات المتحدة، طائرة رئيس بوليفيا على الهبوط، ولم تقدم أي اعتذار لاحقا. وفي عام 2016 تم إجبار طائرة الخطوط الجوية البيلاروسية على العودة إلى مطار كييف، بعد دقائق من إقلاعها، لأن المخابرات الأوكرانية أبدت اهتمامها بمواطن أرمني كان على متنها... وتم إخراج هذا المواطن من الرحلة، وواصلت الطائرة رحلتها أيضا دون أي اعتذار".

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وشدد لافروف على أن، موسكو تدعو إلى عدم التسرع في تقييم حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" في مينسك.

وتابع لافروف القول: "نحن ندعو إلى عدم التسرع والاستعجال عند تقييم هذا الوضع، والتركيز على جمع المعلومات المتوفرة، خاصة وأن ممثل وزارة الخارجية في بيلاروس أدلى ببيان مفصل عن الموضوع".

وذكر لافروف، أن ممثل وزارة الخارجية البيلاروسية، أكد في بيانه على استعداد سلطات بلاده للعمل بشفافية والالتزام بجميع القواعد الدولية واستقبال خبراء دوليين، إذا لزم الأمر.

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أعتقد أن هذا نهج معقول تماما".

المصدر: نوفوستي